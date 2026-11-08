سه تبعه خارجی با استفاده از هوش مصنوعی و جعل صدا و چهره مدیران شرکت‌ها، کارکنان بانک‌ها و بیمارستان‌ها را فریب دادند و در یک کلاهبرداری گسترده، دست‌کم ۱۲۹ میلیون دلار سرقت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس کیفر خواست دادگاه منطقه جنوبی نیویورک، وزارت دادگستری آمریکا از شناسایی و متهم شدن سه نفر در ارتباط با یک شبکه کلاهبرداری گسترده خبر داده است که با استفاده از هوش مصنوعی و فناوری دیپ‌فیک، هویت مدیران اجرایی و وکلای شرکت‌های بزرگ را جعل می‌کردند.

براساس کیفرخواست دادگاه منطقه جنوبی نیویورک، این طرح از ژوئیه ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۶ ادامه داشته و هزاران شرکت در سراسر جهان را هدف قرار داده است. اعضای این گروه با جعل هویت مدیران شرکت‌ها، کارکنان بخش‌های مالی و حسابداری را به انتقال مبالغ هنگفت برای معاملات محرمانه وادار می‌کردند.

شیوه کلاهبرداری معمولاً با ارسال ایمیلی آغاز می‌شد که فرستنده در آن خود را مدیرعامل شرکت معرفی می‌کرد و از کارمند موردنظر می‌خواست در یک معامله مالی محرمانه مشارکت کند. در ادامه، کلاهبرداران با استفاده از تماس‌های صوتی و تصویری مبتنی بر هوش مصنوعی، صدای مدیران اجرایی و حتی ظاهر آنها را شبیه‌سازی می‌کردند.

در برخی موارد، اعضای این شبکه با جعل هویت وکلای شرکت‌های حقوقی معتبر بین‌المللی، اعتماد کارکنان را جلب می‌کردند و با مطرح کردن معاملات ساختگی، از جمله خرید و تملک شرکت‌ها، آنها را به انتقال پول به حساب‌های تحت کنترل خود ترغیب می‌کردند.

طبق اسناد قضایی، سه متهم این پرونده جیکوب سوآل، ۴۱ ساله از اسپانیا، شارون هازان، ۵۴ ساله از اسرائیل و گای شیتریت، ۴۲ ساله از اسرائیل هستند. این افراد با اتهام‌هایی از جمله کلاهبرداری الکترونیکی، سرقت هویت و پول‌شویی روبه‌رو شده‌اند.

دادستان‌ها اعلام کرده‌اند که متهمان پس از دریافت وجوه، مبالغ سرقت‌شده را به رمزارز تبدیل و میان اعضای شبکه توزیع می‌کردند. در یکی از نمونه‌های ثبت‌شده، یک مجموعه بیمارستانی در ایالت میزوری حدود ۴.۸۳ میلیون دلار و یک بانک در ایالت رود آیلند حدود ۲.۶۸ میلیون دلار خسارت دیده‌اند.

در صورت اثبات اتهام‌ها، برخی جرائم این پرونده می‌توانند مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان به همراه داشته باشند. با این حال، حکم نهایی متهمان به تصمیم قاضی و نتیجه رسیدگی قضایی بستگی خواهد داشت.

این پرونده بار دیگر نشان می‌دهد که فناوری دیپ‌فیک و ابزار‌های هوش مصنوعی، علاوه بر کاربرد‌های مثبت، می‌توانند به ابزاری پیشرفته برای جعل هویت، فریب سازمان‌ها و اجرای کلاهبرداری‌های مالی گسترده تبدیل شوند.