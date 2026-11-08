به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان تکاب از اجرای عملیات شبانه برف‌روبی و بازگشایی ۸ کیلومتر از محور تکاب–شاهین‌دژ در محدوده گردنه مایین‌بلاغ خبر داد.

وی با اشاره به تلاش نیرو‌های راهداری برای برقراری تردد در این محور اظهار کرد: این عملیات با مشارکت ۳ نفر از راهداران و به‌کارگیری ۲ دستگاه خودروی برف‌روب انجام شد و مسیر در ساعات شب بازگشایی و تردد در آن برقرار شد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تکاب همچنین با تأکید بر آمادگی کامل نیرو‌های راهداری برای مقابله با بارش‌های برف و شرایط نامساعد جوی افزود: راهداران در قالب اکیپ‌های عملیاتی در راهدارخانه‌های شهرستان مستقر هستند و با بهره‌گیری از ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری، به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی، برف‌روبی و بازگشایی محور‌های مواصلاتی هستند.