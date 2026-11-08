۵ اثر نمایشی از هنرمندان دارای معلولیت برای حضور در بخش «فراگیر» نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند؛ بخشی که به گفته دبیرخانه جشنواره، با همکاری سازمان بهزیستی کشور و برای فراهم کردن زمینه حضور و دیده‌شدن ظرفیت‌های هنری این جامعه در عرصه تئاتر بین‌المللی شکل گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی جشنواره، بخش «فراگیر» نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان به تصمیم فاتح بادپروا، دبیر این رویداد، و در تعامل با سازمان بهزیستی کشور تشکیل شده است. این بخش با معرفی ۵ اثر نمایشی از هنرمندان دارای معلولیت، زمینه حضور و دیده‌شدن توانمندی‌های هنری این جامعه را در عرصه تئاتر بین‌المللی فراهم می‌کند.

بر این اساس، نمایش «مرغ شیشه‌ای» به کارگردانی صادق حسین‌پور از استان گیلان، نمایش «هشت سین» به کارگردانی مرژان جوهری از استان اصفهان، نمایش «گوش‌پنبه‌ای‌ها» به کارگردانی ابراهیم حاجی‌حیدری از استان اصفهان، نمایش «اتفاق» به کارگردانی علی‌اصغر اسماعیلی از استان ایلام و نمایش «کفش‌ها و بندهایش» به کارگردانی محمد زارع‌زاده بندآبادی، پنج اثر منتخب بخش فراگیر این دوره از جشنواره هستند.

این اقدام در تعامل دبیرخانه جشنواره و سازمان بهزیستی کشور و با هدف گسترش فرصت حضور هنرمندان دارای معلولیت در عرصه تئاتر، تقویت مشارکت اجتماعی و معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خلاقانه این هنرمندان به مخاطبان و فعالان حوزه هنرهای نمایشی صورت گرفته است.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان به دبیری فاتح بادپروا، ۲ تا ۶ آذر در شهر مریوان برگزار می‌شود.