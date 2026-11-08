به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در شهر نینگبو چین امروز شاهد درخشش خیره‌کننده نماینده شایسته استان مازندران بود.

علیرضا یوسفی وزنه‌بردار ۲۲ ساله و اهل قائم‌شهر، در حرکت یک‌ضرب ابتدا وزنه ۱۸۶ کیلوگرم را بالای سر برد و در ادامه با مهار وزنه‌های ۱۹۱ و ۱۹۵ کیلوگرم، در جایگاه چهارم این حرکت قرار گرفت.

اما نقطه اوج کار این جوان مازندرانی در حرکت دوضرب رقم خورد. یوسفی در حرکت اول وزنه ۲۵۳ کیلوگرم را مهار کرد و در حرکت دوم تلاش کرد وزنه ۲۵۸ کیلوگرم را بالای سر ببرد که داوران آن را خطا اعلام کردند. با این حال، او در حرکت سوم و سرنوشت‌ساز خود، وزنه ۲۶۳ کیلوگرم را با اقتدار بالای سر برد تا ضمن کسب مدال طلای دوضرب، رکورد جهانی این حرکت را نیز به نام خود و ایران اسلامی ثبت کند.

این پولادمرد قائم‌شهری در نهایت با مجموع ۴۵۸ کیلوگرم (۱۹۵ یک‌ضرب + ۲۶۳ دوضرب) به مدال نقره مجموع دسته فوق سنگین قناعت کرد.

یوسفی پیش از این نیز در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان و آسیا افتخارات متعددی کسب کرده و به عنوان یکی از ستاره‌های آینده‌دار وزنه‌برداری ایران و مازندران شناخته می‌شود.