هفته ۱۲ لیگای اسپانیا؛ رئال در صدر به بارسا رسید

هفته ۱۲ لیگای اسپانیا؛ رئال در صدر به بارسا رسید

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

مالاگا ۱ - ۲ راسینگ سانتاندر

اسپانیول ۰ - ۰ دپورتیوو لاکرونیا

اوساسونا ۱ - ۱ آتلتیک بیلبائو

والنسیا ۰ - ۳ رئال مادرید (گل‌ها: فدریکو والورده در دقیقه ۲۸، آردا گولر ۳۶ و کیلیان امباپه ۷۵)



برنامه - یکشنبه ۱۷ آبان:

الچه - رئال بتیس

رئال سوسیداد - رایو وایکانو

سلتاویگو - لوانته

ویارئال - ختافه

آتلتیکومادرید - بارسلونا



در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۰ امتیاز در صدر است و تیم‌های رئال مادرید با ۳۰، آتلتیکومادرید با ۲۸ و رئال بتیس با ۲۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.