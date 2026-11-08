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هفته دوازدهم فوتبال لیگای اسپانیا فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ شب گذشته پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
مالاگا ۱ - ۲ راسینگ سانتاندر
اسپانیول ۰ - ۰ دپورتیوو لاکرونیا
اوساسونا ۱ - ۱ آتلتیک بیلبائو
والنسیا ۰ - ۳ رئال مادرید (گلها: فدریکو والورده در دقیقه ۲۸، آردا گولر ۳۶ و کیلیان امباپه ۷۵)
برنامه - یکشنبه ۱۷ آبان:
الچه - رئال بتیس
رئال سوسیداد - رایو وایکانو
سلتاویگو - لوانته
ویارئال - ختافه
آتلتیکومادرید - بارسلونا
در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۰ امتیاز در صدر است و تیمهای رئال مادرید با ۳۰، آتلتیکومادرید با ۲۸ و رئال بتیس با ۲۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.