به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این آیین، دانش‌آموزان با حضور در مراسم استقبال و تشییع، پیکر مطهر شهید گمنام را بر دستان خود حمل کردند و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بار دیگر با آرمان‌های والای آنان تجدید عهد کردند.

فرماندار کوهپایه نیزدر این مراسم گفت: حضور شهدای گمنام در مدارس و مراکز آموزشی، فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام شهدا است.