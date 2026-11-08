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پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس امروز در دبیرستان بنت الهدی کوهپایه این شهر تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این آیین، دانشآموزان با حضور در مراسم استقبال و تشییع، پیکر مطهر شهید گمنام را بر دستان خود حمل کردند و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بار دیگر با آرمانهای والای آنان تجدید عهد کردند.
فرماندار کوهپایه نیزدر این مراسم گفت: حضور شهدای گمنام در مدارس و مراکز آموزشی، فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام شهدا است.