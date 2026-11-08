مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: سامانه بارشی تا اواسط روز دوشنبه(فردا) فعال است که، سبب رگبار و رعدوبرق در اغلب مناطق (بویژه در مناطق شمالی، شمال شرقی، شرقی و جنوب شرقی) می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری افزود: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم تاثیر سامانه بارشی تا اواسط روز دوشنبه می‌باشد که، سبب رگبار و رعدوبرق در اغلب مناطق (بویژه در مناطق شمالی، شمال شرقی، شرقی و جنوب شرقی) خواهد شد و تا روز سه شنبه شمال خلیج فارس مواج وطی امروز همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به شدت بارش ها، آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود. همچنین بدلیل ضرایب بالای ناپایداری وزش باد متوسط تا شدید و طوفان لحظه‌ای، احتمال صاعقه، ریزش تگرگ در نقاط مستعد مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: با توجه به میزان وزش باد طی امروز در مناطق جنوب غربی احتمال خیزش گردوخاک محلی نیز وجود دارد. تا روز پنجشنبه شاهد روند کاهش محسوس دما خواهیم بود و از روز چهارشنبه استان را تحت تاثیر سامانه بارشی ضعیفی قرار خواهد گرفت.

در شبانه روز گذشته رامشیر و امیدیه با دمای ۳۴.۲ و دزپارت (دهدز) با دمای ۱۰.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.