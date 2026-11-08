رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به کشف ۵ هزار راس دام گفت: طرح سراسری مبارزه با قاچاق دام زنده با بهره گیری از ظرفیت‌های عملیاتی و اطلاعاتی با بهره گیری از ظرفیت‌های درون و برون سازمانی به مدت ۴ روز به مرحله اجرا در آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی صیانت از اقتصاد ملی و مقابله موثر با پدیده شوم قاچاق از راهبرد‌های اصلی پلیس امنیت اقتصادی است، افزود: در جریان اجرای این طرح کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی رصد هدفمند محموله‌های مشکوک به صورت سیستمی و میدانی کنترل محور‌های مواصلاتی و بازرسی از انبار‌ها و محل‌های نگهداری کالا موفق به شناسایی و کشف مقادیر قابل توجه‌ای انواع کالای قاچاق به ویژه دام زنده سوخت دارو دخانیات لوازم خانگی و. به ارزش بیش از ۷ همت در سراسر کشور شدند.

سردار رحیمی با تاکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با قاچاقچیان و مخلان نظام اقتصادی کشور عنوان داشت: در این طرح بیش از هزار فقره پرونده قضایی برای مجرمان دستگیر شده تشکیل شد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفا یک ماموریت انتظامی نیست بلکه اقدامی راهبردی برای حمایت از تولید کنندگان داخلی ایجاد رقابت سالم اقتصادی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود، بیان داشت: با اجرای این طرح بیش از ۵ هزار راس دام زنده سبک و سنگین به ارزش بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان و حدود ۱۸ میلیون قلم انواع کالای قاچاق (سوخت فراورد‌های جنگلی، دارو پوشاک دخانیات و...) به ارزش ۷ همت کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایان با تاکید بر استمرار اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در مقابله با قاچاق بیان کرد: هموطنان گرامی میتوانند اطلاعات و گزارش‌های خود را در زمینه مفاسد و جرایم اقتصادی از قبیل احتکار زمین خواری، پولشویی رشا و ارتشا قاچاق کالا و ارز و ... را از طریق تماس با شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.