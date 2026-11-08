پیکر مطهر شهید جانباز عباس رجب‌پور، از ایثارگران دوران دفاع مقدس، امروز در مشهد به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مراسم تشییع و خاک‌سپاری پیکر این شهید والامقام پس از اقامه نماز میت، در رواق حضرت زهرا (س) حرم مطهر رضوی برگزار شد

عباس رجب‌پور که متولد سال ۱۳۱۱ بود، در جریان عملیات والفجر ۷ از ناحیه پاها، دست و کمر دچار جراحات شدید شد و سال‌ها با آسیب‌های ناشی از جنگ با این جراحات دست‌وپنجه نرم کرد تا اینکه در شانزدهم آبان‌ماه به فیض شهادت نائل آمد.

در پایان مراسم، پیکر مطهر وی در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.