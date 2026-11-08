برداشت زعفران، از ۴ هزار و ۷۰۰ هکتار از مزارع زعفران شهرستان خواف آغاز شده است و عملیات برداشت تا اوایل آذرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خواف اظهار داشت: با توجه به سطح زیر کشت زعفران در شهرستان و شرایط تولید، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۱ تن زعفران خشک از مزارع شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شود.

وی با اشاره به جایگاه مهم زعفران در اقتصاد و معیشت کشاورزان منطقه افزود: زعفران از محصولات راهبردی و باارزش بخش کشاورزی خواف به شمار می‌رود و نقش مؤثری در اشتغال، درآمد و رونق اقتصادی خانوار‌های بهره‌بردار دارد.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خواف در راستای حمایت از تولیدکنندگان و ارتقای کمی و کیفی محصول، اقدامات مختلفی را در سال جاری در دستور کار قرار داده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به توزیع کود‌های یارانه‌ای، برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی و ترویجی، اطلاع‌رسانی توصیه‌های فنی در مراحل داشت و برداشت و صدور شناسنامه محصول زعفران اشاره کرد.

شهرستان خواف با برخورداری از ۴۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت زعفران، یکی از مناطق مهم تولید این محصول در استان خراسان رضوی محسوب می‌شود و معیشت بیش از ۴۰۰۰ خانوار به تولید این محصول ارزشمند وابسته است.