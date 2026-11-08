بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، طی سه روز آینده (از یکشنبه ۱۷ آبان تا سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵) استان قم شاهد تغییرات جوی شامل آسمان ابری، احتمال بارش رگبار و وزش باد شدید خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، طی ۳ روز آینده از تاریخ یکشنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۷، وضعیت جوی استان قم بر اساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی به شرح زیر پیش‌بینی می‌شود:

یکشنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۷:

آسمان نیمه ابری تا ابری و مه‌آلود، در برخی ساعات بارش باران و وزش باد، با احتمال رگبار و رعدوبرق. از شب کاهش ابر و وزش باد شدید. سمت باد غربی و سرعت باد ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت.

🔴 بیشینه دما در شهر قم: ۱۸ درجه

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۸:

آسمان صاف تا قسمتی ابری، در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید با احتمال رگبار پراکنده. سمت باد شمال غربی و سرعت باد ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت.

🔵 کمینه دما: ۱۱ درجه | 🔴 بیشینه دما: ۱۷ درجه

سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۸/۱۹:

آسمان صاف تا قسمتی ابری، در برخی ساعات وزش باد و اواخر وقت افزایش ابر. سمت باد شمال غربی و سرعت باد ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت.

🔵 کمینه دما: ۶ درجه | 🔴 بیشینه دما: ۱۴ درجه

در ۲۴ ساعت گذشته، خنک‌ترین صبحگاه در دستجرد با ۸ درجه و گرم‌ترین بعدازظهر در جمکران با ۱۶ درجه ثبت شده است.