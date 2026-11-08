معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی گفت: هزار و ۷۹۲ اثر دریافتی در ۶ محور به دبیرخانه نخستین جشنواره بین‌المللی «از ایده تا ثروت» ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،محمد امین یونسی افزود: این جشنواره با هدف شناسایی ظرفیت‌های نوآورانه، حمایت از ایده‌ها و محصولات فناورانه و فراهم کردن زمینه تجاری‌سازی دستاورد‌های حوزه سلامت برگزار می‌شود.

نخستین جشنواره بین‌المللی و دومین جشنواره ملی «از ایده تا ثروت» به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و با مشارکت و حمایت نهاد‌های علمی، فناوری و اقتصادی آذرماه امسال در بجنورد برگزار می‌شود.