به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

اوسر ۰ - ۱ اف ث پاری

پاری سن ژرمن ۱ - ۰ تروآ (گل: ایلیا زابارنی در دقیقه ۳۹)



برنامه - یکشنبه ۱۷ آبان:

رن - لیل

آنژه - نیس

برست - المپیک لیون

لوآور - لوریان

لومان - موناکو

لانس - المپیک مارسی



در جدول لیگ یک فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۲۳ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های اف ث پاری با ۲۰، لیل با ۱۸ و المپیک لیون با ۱۷ امتیاز دوم تا چهارم هستند.