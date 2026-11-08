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هفته دهم فوتبال لیگ یک فرانسه فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ شنبه پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
اوسر ۰ - ۱ اف ث پاری
پاری سن ژرمن ۱ - ۰ تروآ (گل: ایلیا زابارنی در دقیقه ۳۹)
برنامه - یکشنبه ۱۷ آبان:
رن - لیل
آنژه - نیس
برست - المپیک لیون
لوآور - لوریان
لومان - موناکو
لانس - المپیک مارسی
در جدول لیگ یک فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۲۳ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای اف ث پاری با ۲۰، لیل با ۱۸ و المپیک لیون با ۱۷ امتیاز دوم تا چهارم هستند.