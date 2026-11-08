پخش زنده
امروز: -
نمایش رادیویی «کمان فاتح»، فصلنامه «پژوهشنامه رسانه بینالملل»، مجموعههای «رویای نیمه شب» و «جراح»، خبرهای کوتاه امروز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «کمان فاتح»، هر شب ساعت ۲۰ از رادیو نمایش پخش میشود.
این نمایش درباره زندگی و مجاهدتهای سردار شهید حسن تهرانیمقدم، پدرموشکی ایران است.
تازهترین شماره از دو فصلنامه «پژوهشنامه رسانه بینالملل» منتشر شد.
«جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران» موضوع این شماره است که شامل ۱۲ مقاله میشود.
شبکه تماشا «رویای نیمه شب» را هر روز ساعت ۱۷ پخش میکند.
این مجموعه که اقتباسی آزاد از رمان «رویای نیمهشب» است، داستان دلدادگی دو جوان با باورهای مذهبی متفاوت است.
پزشکی پس از محرومیت از حضور در اتاق عمل، متوجه رازهای مخوف یک مرکز درمانی میشود.
این، داستان مجموعه «جراح» محصول ۲۰۱۹ است که هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تهران پخش میشود.