از برگزاری رقابت‌های والیبال ساحلی به میزبانی استان قزوین تا قضاوت و نظارت سه نماینده داوری قزوین در لیگ دسته اول فوتبال کشور را در بسته خبری امروز یکشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۵ مطالعه کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رقابت‌های والیبال ساحلی دختران زیر ۱۷ سال استان قزوین با حضور ۳۳ تیم به مدت دو روز برگزار شد.

مسابقات والیبال ساحلی دختران زیر ۱۷ سال استان با حضور ۳۳ تیم و برگزاری ۵۰ دیدار فشرده در روز‌های ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه برگزار شد.

در پایان این رقابت‌های جذاب و دیدنی، تیم‌های «البرز ۱»، «احسان ۱» و «مه‌فر» موفق شدند به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کنند.



هاکی‌باز قزوینی به اردوی تیم ملی زیر ۱۸ سال دعوت شد

مائده رضاخانی، هاکی‌باز قزوینی، به اردوی آماده‌سازی تیم ملی هاکی چمنی بانوان زیر ۱۸ سال کشور دعوت شد.

این اردو از ۱۷ تا ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی مجموعه ورزشی آزادی تهران و در زمین چمن تخصصی هاکی سردار سلیمانی برگزار می‌شود.



قضاوت و نظارت سه نماینده داوری قزوین در لیگ دسته اول فوتبال کشور

سه نماینده داوری استان قزوین در هفته پیش‌روی رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور ابلاغ قضاوت و نظارت دریافت کردند.

بر این اساس، رضا بیژنی‌نیا به‌عنوان کمک‌داور اول دیدار آرا گستر شبستر و نفت و گاز گچساران انتخاب شده است. این مسابقه دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز برگزار می‌شود.

همچنین در دیدار نیروی زمینی تهران و شاهین بندرعامری که یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه، ساعت ۱۵ در ورزشگاه صباشهر برگزار خواهد شد، مجتبی قاسمی به‌عنوان کمک‌داور دوم و محمد دوستی به‌عنوان ناظر داوری حضور خواهند داشت.

به این ترتیب، داوران قزوینی در دو دیدار از رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور نماینده استان خواهند بود.