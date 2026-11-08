به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سعید محمدخانی رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فریدونشهر گفت: گردنه کلوسه فریدونشهر نقطه اتصال هفت روستای کلوسه، وستگان، کاهگان علیا، کاهگان سفلی، دورک، کاهگانک و وَزوه در پشتکوه است، که در زمان‌های بارش برف مسدود می‌شود و عملیات برف روبی در آن پس از اتمام بارش‌ها اجرا می‌شود.

شهرستان فریدونشهر از ۲ شهر و ۸۵ روستا تشکیل شده و در ۱۸۵ کیلومتری غرب اصفهان و در دامنه کوه‌های زاگرس قرار دارد.