به گزارش Futurism) ، دموکرات‌های کنگره آمریکا در واکنش به گسترش سریع صنعت هوش مصنوعی، برنامه‌هایی را برای تشدید مقررات و افزایش نظارت بر شرکت‌های فعال در این حوزه در دستور کار قرار داده‌اند. این اقدامات به‌ویژه شرکت‌های توسعه‌دهنده مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی و زیرساخت‌های پردازشی آنها را هدف قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از وبگاه فیچریسم (، دموکرات‌های کنگره آمریکا در واکنش به گسترش سریع صنعت هوش مصنوعی، برنامه‌هایی را برای تشدید مقررات و افزایش نظارت بر شرکت‌های فعال در این حوزه در دستور کار قرار داده‌اند. این اقدامات به‌ویژه شرکت‌های توسعه‌دهنده مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی و زیرساخت‌های پردازشی آنها را هدف قرار می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین محور‌های این برنامه، جلوگیری از انتقال هزینه‌های سنگین مصرف برق مراکز داده به مشترکان خانگی است. با افزایش تقاضای انرژی برای آموزش و اجرای مدل‌های هوش مصنوعی، نگرانی‌ها درباره تأثیر فعالیت این مراکز بر هزینه برق خانوار‌ها افزایش یافته است.

محور دیگر طرح‌های پیشنهادی، تعیین چارچوب مشخص برای مسئولیت حقوقی شرکت‌های هوش مصنوعی در قبال خسارات احتمالی ناشی از محصولات و خدمات آنهاست؛ موضوعی که می‌تواند تعهدات قانونی شرکت‌های فعال در این صنعت را افزایش دهد.

در همین حال، گزارش‌ها از نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به پیامد‌های احتمالی سخت‌گیری‌های قانونی حکایت دارند. سهام برخی شرکت‌های مرتبط با تراشه‌های هوش مصنوعی نیز با فشار فروش مواجه شده است؛ هرچند نمی‌توان تمام نوسانات بازار را صرفاً به برنامه‌های قانون‌گذاری نسبت داد.

زوئی لوفگرن، نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا، اعلام کرده است؛ رویکرد حزب دموکرات بر تنظیم‌گری مسئولانه در کنار حمایت از نوآوری متمرکز خواهد بود.

با وجود آغاز این تحرکات، جزئیات نهایی طرح‌ها و میزان حمایت قانون‌گذاران از آنها هنوز مشخص نیست. با این حال، در صورت اجرایی شدن این برنامه‌ها، شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی ممکن است با الزامات حقوقی و نظارتی تازه‌ای در آمریکا مواجه شوند.