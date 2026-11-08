دبیر سی‌وچهارمین هفته کتاب در نهاد کتابخانه ها گفت: ۲۱ هزار برنامه فرهنگی، ترویجی و آموزشی همزمان با هفته کتاب در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما سیامک محبوب دبیر سی‌وچهارمین هفته کتاب گفت: ۲۱ هزار برنامه در هفته کتاب در سراسر کشور پیش‌بینی شده است که بخش عمده آنها در سطح کتابخانه‌ها، شهرستان‌ها و جوامع محلی اجرا می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های ترویج کتاب و کتاب‌خوانی، قصه‌گویی، نشست‌های مرتبط با کتاب، گردهمایی‌های کتاب‌محور و جشن‌های کتاب از جمله فعالیت‌هایی است که در کتابخانه‌های عمومی برگزار خواهد شد.

آقای محبوب گفت: مجموعه‌ای از برنامه‌های علمی و آموزشی نیز برای کتابداران پیش‌بینی شده است تا با انتقال تجربه‌ها و آشنایی با رویکرد‌های جدید در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی، زمینه ارتقای خدمات کتابخانه‌ای فراهم شود.

دبیر سی‌وچهارمین هفته کتاب افزود: دومین دوره جایزه «نشان همخوان» با هدف شناسایی و قدردانی از فعالیت‌های اثرگذار کتابخانه‌های عمومی در ۱۳ محور برگزار می‌شود. بخش عمده این محور‌ها به خدمات کتابخانه‌ای برای گروه‌های مختلف مخاطبان، از جمله کودکان، نوجوانان، سالمندان و گروه‌های خاص اختصاص دارد.

وی گفت: دو محور ویژه این جایزه نیز به ترویج کتاب‌خوانی اختصاص یافته است؛ محور نخست، افراد و گروه‌های جهادی و مردم‌نهادی فعال در زمینه ترویج کتاب‌خوانی را معرفی می‌کند و محور دوم به معرفی مروجان کتابخانه‌های عمومی می‌پردازد که در شناساندن ظرفیت‌ها و خدمات کتابخانه‌ها به جامعه نقش دارند.

آقای محبوب افزود:قدردانی از حامیان کتابخانه‌های عمومی و خانواده‌های دوستدار کتاب نیز در این رویداد پیش‌بینی شده است. بخش مهمی از تجلیل از کتابداران، به‌عنوان فعالان اصلی عرصه کتاب و کتاب‌خوانی، همزمان با روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار و در قالب جایزه نشان همخوان انجام می‌شود.

ویژه برنامه های هفته کتاب از 23 تا 30 آبان برگزار می شود .