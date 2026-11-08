شهرک صنعتی گرمی که قرار بود یکی از محور‌های توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی منطقه باشد، این روز‌ها حال‌وروز خوشی ندارد. از ۳۷ واحد تولیدی مستقر در این شهرک، تنها ۱۸ واحد همچنان فعال‌اند و مابقی با تعطیلی و رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل طهمورث لاهوتی اشکوری معاون وزیر صمت در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت شهرستان گرمی گفت: خط اعتباری به ارزش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق بانک مرکزی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط کشور اختصاص‌یافته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این شهرستان اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که سرمایه‌گذاری‌ها مبتنی بر مزیت‌های بومی و منطقه‌ای باشد.

معاون وزیر صمت با اشاره به بازدید از شهرک صنعتی گرمی گفت: این شهرک به تکمیل زیرساخت‌ها و راه‌اندازی ایستگاه آتش‌نشانی نیاز دارد که با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان و فرمانداری شهرستان، اقدامات لازم برای تکمیل زیرساخت‌ها انجام خواهد شد.

لاهوتی اشکوری در تشریح ظرفیت‌های حمایتی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی افزود: صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک می‌تواند تسهیلاتی تا سقف ۵ میلیارد تومان تأمین کند و امکان صدور ضمانت‌نامه تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش واحدهایی که با تأخیر در وصول مطالبات مواجه هستند، وجود دارد.

وی با اشاره به شرایط تسهیل تضامین در این صندوق تصریح کرد: محل اجرای طرح، قرارداد یا دفترچه واگذاری زمین، سند مالکیت و حتی خودروی متعلق به سرمایه‌گذار می‌تواند در چارچوب ضوابط صندوق به‌عنوان وثیقه مورداستفاده قرار گیرد و اعتبارسنجی شخص سرمایه‌گذار نیز در فرایند تأمین تضامین مؤثر است.

لاهوتی اشکوری با اشاره به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و فناوری محور بیان کرد: این صندوق در حوزه توسعه فناوری، ارتقای تکنولوژی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت می‌کند و امکان حمایت از طرح‌های واجد شرایط در بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را دارد و واحدهای تولیدی باید بر اساس میزان نیاز مالی و وضعیت فعالیت دسته‌بندی شوند.

وی با اشاره به طرح نوان برای حمایت از واحدهای صنعتی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده، موضوع اختصاص خط اعتباری از طریق بانک مرکزی به ارزش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط کشور مطرح شده و برنامه پیشنهادی این منابع در چهار محور شامل تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تأمین سرمایه در گردش تدوین شده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تأکید بر ضرورت توجه به مزیت‌های اقتصادی منطقه تأکید کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در شهرستان گرمی باید مبتنی بر ظرفیت‌های بومی باشد و صنایع تبدیلی کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط با دامپروری از اولویت‌های اصلی است و درباره ناحیه صنعتی شکرآب نیز مطالعات لازم برای شناسایی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و فرش دستباف انجام خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات مالی شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی گفت: اصلاح قوانین و ایجاد منابع پایدار برای تأمین مالی بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها دنبال شده و اختصاص بخشی از منابع مالیات بر ارزش‌افزوده به شرکت‌های خدماتی و بهره‌مندی واحدهای مشارکت‌کننده از اعتبار مالیاتی پیشنهاد شده است.

معاون وزیر صمت با اشاره به برنامه با فعال‌سازی واحدهای راکد افزود: در گام نخست وضعیت اقتصادی و توجیه‌پذیری طرح‌های صنعتی بررسی می‌شود و کلینیک‌های کسب‌وکار در شهرک‌های صنعتی فعال شده‌اند و برای هر واحد متناسب با شرایط و موانع موجود، برنامه بهبود تدوین و اجرا می‌شود.

وی در پایان با اشاره به مزیت‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته و موقعیت مرزی منطقه یادآور شد: واحدهای مستقر در مناطق مشمول از مشوق‌های مالیاتی برخوردارند و فعال‌سازی بازارچه مرزی و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد و مطالبات مطرح‌شده در این نشست از مسیرهای تخصصی با همکاری مسئولان استانی دنبال خواهد شد.