در جلسه هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی آذربایجان غربی راهکارهای توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی و گسترش مشارکت در این حوزه بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی در استان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی با هدف هم‌افزایی و تقویت برنامه‌های قرآنی برگزار شد.

در این نشست حاضران ضمن تشریح فعالیت‌های انجام شده، دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و برنامه‌های خود را برای توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی و گسترش مشارکت در این حوزه مطرح کردند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان در این نشست با ارائه گزارشی جامع، از عملکرد این مجموعه در راستای ترویج آموزش عمومی قرآن کریم و اقدامات راهبردی صورت‌گرفته جهت گسترش برنامه‌های قرآنی در تمامی مناطق آموزشی استان سخن گفت.

در جریان این نشست، بر ضرورت تبیین جایگاه قرآنی در فرآیند تربیت نسل آینده تأکید گردید؛ رویکردی که مستلزم پیوند میان آموزش، تعالی اخلاقی و تعمیق معرفت دینی است. بر این اساس، مشارکت نظام‌مند نهاد‌های فرهنگی و آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، می‌تواند زمینه‌ساز حضور مؤثرتر آموزه‌های قرآنی در زیست فردی و اجتماعی جامعه گردد.