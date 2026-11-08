\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u00a0\u0628\u0631\u0627\u0633\u0627\u0633 \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0648\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633\u06cc\u060c \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639\u0627\u062a \u06a9\u0648\u0647\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0641 \u0648 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u060c \u0633\u06cc\u0644\u0627\u0628 \u0631\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062f\u0627\u0634\u062a.\n