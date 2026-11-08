تسریع در اجرای طرح دوبانده‌سازی محور قدیم کاشان ـ قم و رفع نواقص ایمنی این مسیر، از مطالبات جدی مردم منطقه کاشان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی‌فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان، در دیدار با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: در دو سانحه اخیر این محور، شمار قابل توجهی از همشهریان و هموطنان جان خود را از دست دادند و خانواده‌های داغدار نیز از اجرا نشدن طرح باند دوم این محور گلایه‌مند هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی افزود: از دو سال پیش، روشنایی آزادراه کاشان ـ قم، بهبود وضعیت آسفالت آن و اجرای باند دوم محور قدیم کاشان ـ قم از مطالبات از وزارت راه و شهرسازی بوده است و در دیدار با وزیر راه و شهرسازی نیز پس از طرح استدلال‌ها، دستور بررسی مطالعات باند دوم این محور صادر شد.

وی گفت: بهبود وضعیت این محور مطالبه مردم منطقه است و باید برای جلوگیری از حوادث مشابه و داغدار شدن خانواده‌ها، اقدامات لازم انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان نیز با اشاره به دو سانحه رانندگی در روز‌های هشتم و نهم آبان در این محور که به جان‌باختن ۱۴ نفر انجامید گفت: بر اساس بررسی و کارشناسی تیم‌های اعزامی از تهران و اصفهان، خطای انسانی و انحراف به چپ خودرو‌ها مهم‌ترین علت وقوع این حوادث بوده است.

فرزاد دادخواه افزود: سه‌راهی مسجدالحسین از نقاط پرتصادف این محور بود که ایمن‌سازی شده و طرح دوبانده‌سازی مسیر نیز در دست پیگیری است.

وی با بیان اینکه مطالعات دوبانده‌سازی این محور در حال تکمیل است، گفت: با پیگیری‌های بیشتر، به‌زودی این طرح وارد مرحله اجرایی می‌شود.

وی همچنین از اجرای روکش آسفالت در محور‌های برزک، محور قدیم کاشان ـ نطنز و آزادراه قم ـ کاشان در سال‌های اخیر خبر داد.

نقص روشنایی، نبود خط‌کشی مطلوب و دوبانده نبودن محور قدیم کاشان ـ قم از جمله مشکلات این مسیر است.