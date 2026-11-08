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هفته نهم فوتبال بوندسلیگای آلمان فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ شنبه پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
ماینتس ۱ - ۲ بایرن مونیخ (گلهای بایرن: یاشوا کیمیش در دقیقه ۱۴ و کارل لنارت ۵۷)
بوروسیا دورتموند ۲ - ۱ اِلفرزبرگ (گلهای دورتموند: فلیکس نمچا در دقایق ۵۵ و ۷۱)
ار بی لایپزیش ۵ - ۲ آگزبورگ
پادربورن ۲ - ۲ آینتراخت فرانکفورت
اشتوتگارت ۱ - ۰ وردبرمن
برنامه - یکشنبه ۱۷ آبان:
اف ث کلن - بایرلورکوزن
فرایبورگ - اونیون برلین
هوفنهایم - شالکه
در جدول تیمهای بایرن مونیخ و بوروسیا دورتموند با ۲۱ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای ار بی لایپزیش با ۱۸ و فرایبورگ با ۱۶ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.