به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

ماینتس ۱ - ۲ بایرن مونیخ (گل‌های بایرن: یاشوا کیمیش در دقیقه ۱۴ و کارل لنارت ۵۷)

بوروسیا دورتموند ۲ - ۱ اِلفرزبرگ (گل‌های دورتموند: فلیکس نمچا در دقایق ۵۵ و ۷۱)



ار بی لایپزیش ۵ - ۲ آگزبورگ

پادربورن ۲ - ۲ آینتراخت فرانکفورت

اشتوتگارت ۱ - ۰ وردبرمن

برنامه - یکشنبه ۱۷ آبان:

اف ث کلن - بایرلورکوزن

فرایبورگ - اونیون برلین

هوفنهایم - شالکه



در جدول تیم‌های بایرن مونیخ و بوروسیا دورتموند با ۲۱ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های ار بی لایپزیش با ۱۸ و فرایبورگ با ۱۶ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.