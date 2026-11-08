

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، فرامک عزیز کریمی با اشاره به پیش بینی بارش‌های پائیزی و زمستانی اظهار داشت: برنامه تولید برای سال زراعی جدید متناسب با منابع آبی و سهمیه تعیین شده از سوی وزارت نیرو تنظیم می‌شود و برآورد‌ها نشان می‌دهد که میزان تولید در سال آینده نیز بیش از دو میلیون تان و در حدود ۲.۲ میلیون تن خواهد بود.

مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی سطح زیر کشت برنج در ایران را بطور میانگین، بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: سطح زیر کشت پارسال ۶۸۸ هزار هکتار بود و امسال با توجه به بارش‌های خوبی که داشتیم، این رقم با افزایش ۱۰۰ هزار هکتاری به ۷۹۰ هزار هکتار رسید.

عزیز کریمی میزان تولید برنج پارسال را ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن خواند و تصریح کرد: امسال این رقم به ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش یافته که علاوه بر بارش‌های خوب و بهبود وضعیت منابع آب، افزایش سطح زیرکشت و افزایش عملکرد نیز در آن تاثیر داشته است.

مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نیاز کشور به برنج هر سال بین ۳ تا ۳.۲ میلیون تن برآورد می‌شود و بنابراین هر سال لازم است برای تنظیم بازار یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن برنج خارجی وارد شود.