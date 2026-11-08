استاندار خوزستان با دستور تشکیل کارگروه تخصصی، خواستار تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان استان و رفع موانع موجود در این زمینه با مشارکت اتاق بازرگانی و دستگاه‌های ذی‌ربط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سیدمحمدرضا موالی‌زاده با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی، بر ضرورت ایجاد فرآیندی شفاف، ضابطه‌مند و به دور از تصمیم‌گیری‌های موردی برای رسیدگی به این پرونده‌ها تاکید کرد.

وی دستور داد کارگروهی تخصصی با محوریت دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو و با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز و دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود تا ضمن بررسی پرونده‌های تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، سازوکاری مشخص برای رفع موانع و تعیین‌تکلیف آنها تدوین شود.

استاندار خوزستان با تاکید بر ضرورت صیانت از توان صادراتی استان افزود: صادرکنندگان نباید به دلیل نوسانات نرخ ارز متضرر شوند یا در فرآیند‌های اداری و بانکی با محدودیت‌هایی مواجه شوند که فعالیت صادراتی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

موالی‌زاده ادامه داد: این کارگروه موظف است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اختیارات استانی، راهکار‌های حمایتی برای رفع موانع موجود و پیگیری رفع محدودیت‌هایی از جمله مسدودی حساب فعالان اقتصادی ارائه کند.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از این نشست با اشاره به مشکلات پیمانکاران و فعالان بخش عمرانی با سازمان تامین اجتماعی، بر ضرورت تسهیل شرایط فعالیت پیمانکاران و جلوگیری از ایجاد اختلال در روند اجرای پروژه‌های عمرانی تاکید کرد.

وی گفت: مقرر شد کارگروهی ویژه ظرف یک هفته تشکیل جلسه دهد و موضوع مسدودی حساب‌های بانکی پیمانکاران توسط سازمان تامین اجتماعی را بررسی و برای تجدیدنظر در این زمینه اقدام کند.

موالی‌زاده همچنین خواستار بررسی ابهامات کارشناسی در نحوه محاسبه حق بیمه، به‌ویژه در پرونده‌هایی شد که قرارداد‌ها در آنها تغییر کرده یا تجدید شده است.

وی افزود: راهکار‌های لازم برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین و رفع ابهامات موجود در این پرونده‌ها باید در این کارگروه بررسی و ارائه شود.

برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های خوزستان در بصره

استاندار خوزستان همچنین با اشاره به برنامه مدیریت ارشد استان برای توسعه روابط تجاری با عراق، بر فعال‌سازی دبیرخانه نمایشگاه اختصاصی توانمندی‌های خوزستان در بصره تاکید کرد.

وی خواستار اعزام تیم کارشناسی برای بررسی ظرفیت‌های برگزاری این نمایشگاه، برآورد هزینه‌ها و جانمایی غرفه‌ها شد و اواسط دی‌ماه را به عنوان زمان پیشنهادی برگزاری این رویداد اعلام کرد.

موالی‌زاده با تاکید بر اینکه رویکرد نمایشگاه باید از «فروشگاه‌داری» به سمت معرفی حرفه‌ای محصولات و اعتمادسازی صادراتی تغییر کند، گفت: این رویداد باید زمینه معرفی محصولات باکیفیت خوزستان در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری و همچنین انعقاد قرارداد‌های پایدار تجاری را فراهم کند.

وی فعالان اقتصادی حاضر در این نمایشگاه را سفیران تجاری و فرهنگی کشور دانست و بر ضرورت نظارت دقیق بر کیفیت کالا‌های ارائه‌شده در نمایشگاه تاکید کرد.

بر اساس این پیگیری‌ها، امکان استفاده صادرکنندگان خرد از روش‌های قانونی مختلف برای تسویه تعهدات ارزی و تمدید مهلت استفاده از پروانه‌های صادراتی فراهم شد؛ با این حال، تعیین‌تکلیف پرونده‌های صادرات ریالی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، ضایعات کالا و محصولات کشاورزی و برخی محدودیت‌های ارزی همچنان از مطالبات بخش خصوصی است.