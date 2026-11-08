به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، آیین تشییع و وداع با ۶ شهید گمنام در شهرستان شیروان همزمان با دویست و پنجاه و دومین (۲۵۲) شب از حماسه مردم این شهرستان با روایتگری و مداحی و مدیحه سرایی جمعی از ذاکرین اهل البیت(ع) و با حضور جمع کثیری از مسئولین دستگاه‌های اجرایی ، خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم شهید پرور شیروان در میدان انقلاب اسلامی میعادگاه تجمعات شبانه مردم شهیدپرور این شهرستان، به نحو شکوهمندی برگزار شد.

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