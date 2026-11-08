سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: برق ۱۲۰ روستا ی استان که در بارندگی‌های اخیر قطع شده بود، ترمیم و وارد مدار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: برق ۱۲۰ روستا باتوجه به حجم بارندگی‌های شدید در سطح استان قطع شده بود که با تلاش مستمر نیروهای عملیاتی و امدادی ترمیم و وارد مدار شد.

علی اصغر صفری راد افزود:همچنین گاز هشت روستا در سپیددشت خرم آباد قطع شده که به علت سخت گذر بودن مسیر، حجم ریزش ها و ناپایداری جوی امکان حضور تیم های عملیاتی مقدور نبود که با مساعد شدن شرایط، تیم های عملیاتی در مناطق حاضر و امدارسانی از سرگرفته شد.

وی با بیان اینکه در پی بارش های شدید برخی راه های ارتباطی به علت ریزش کوه بارها مسدود و بازگشایی شده است،بیان کرد: محور اصلی سپید دشت به خرم آباد در این مدت بیش از ۲۰ بار بازگشایی شده است.

صفری راد بیان اینکه راه ارتباطی ۱۵۸ روستا بازگشایی شده است، گفت: هم اکنون گردنه گله بادوش الیگودرز بازگشایی شده و از مجموع مسیر مسدود ۵۹ روستا در این شهرستان راه ۳۹ روستا بازگشایی شده و عملیات بازگشایی محور ۲۰ روستای دیگر در حال انجام است

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان با اشاره به حجم بارندگی با میانگین ۶۳.۴ میلیمتر در استان اضافه کرد: بیشترین حجم بارندگی ها در شول‌آباد الیگودرز و سپیددشت ثبت و بر این اساس برخی مسیرهای ارتباطی هم مسدود شد.

وی افزود: همچنین برق ۱۱ روستا در شهرستان الیگودرز قطع است که با پایداری جوی و ایجاد راه دسترسی، اقدامات لازم انجام خواهد شد.