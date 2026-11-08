به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ستاد اقامه نماز استان اصفهان در این گردهمایی با تشریح برنامه‌های ستاد گفت: برنامه‌ریزی کرده‌ایم حدود ۴۷۰ نفر از اساتید خود را به آموزش‌وپرورش، به‌عنوان اساتید تخصصی نماز، معرفی کنیم.

حجت‌الاسلام ابراهیم رنجبرافزود: این اساتید در هر شهرستان از بین اساتید بومی همان شهرستان هستند و قرار است در هر مدرسه دو نشست شامل نشستی با خانواده‌ها درباره شیوه‌های دعوت به نماز، و نشستی با دانش‌آموزان در قالب گفتمان نمازشناسی به‌صورت پرسش و پاسخ برگزار می‌کنند.

وی افزود: علاوه بر این، دوره‌های مختلفی برای فرهنگیان، مدیران دستگاه‌ها و سایر مراکز در دست اجراست و رسیدگی به نمازخانه‌های بین‌راهی نیز از برنامه‌هایی است که با جدیت پیگیری می‌کنیم.