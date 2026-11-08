به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ عبدالهیان، معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با همراهی مسئولان بنیاد شهید تهران بزرگ، در منزل خانواده‌های معظم شهیدان احمد عباس‌آبادی، سمیه یوسفی و دانیال داداش‌یار رازلیفی از شهدای حوادث دی‌ماه سال گذشته حضور یافت و ضمن دلجویی و همدردی، سلام و پیام رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران را به این خانواده‌ها ابلاغ کرد.