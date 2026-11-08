به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدی نبئی گفت: طرح پایش دقیق مصرف گاز در اداره‌های دولتی و اماکن عمومی استان زنجان به‌منظور مدیریّت بهینه مصرف گاز طبیعی از نیمه دوم آبان آغاز شد.

وی با اعلام اینکه طرح پایش با آغاز فصل سرما و افزایش مصرف گاز و براساس بخشنامه ابلاغی از طرف معاون اول رئیس‌جمهور به منظور مصرف بهینه و ایمنی گاز طبیعی انجام می‌شود، افزود: طبق هدف‌گذاری انجام شده امسال نیز در راستای مدیریت مصرف گاز تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان با مشارکت بیش از ۳۰ نفر از بسیجیان شرکت گاز زنجان، پایش و کنترل می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک به ۱۰ هزار مورد پایش مصرف گاز از ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی استان انجام شد افزود: این شرکت با مشارکت نیرو‌های بسیجی حوزه گاز، به صورت مستمر در ساعات کاری ایام هفته و نیز در تعطیلات پایان هفته، مصرف گاز و رعایت دمای رفاه در ادارات استان را رصد کرده و از نزدیک مورد پایش قرا دادند.

نبئی گفت: تیم‌های بازرسی این شرکت به‌صورت شبانه‌روزی به این اماکن مراجعه می‌کنند و دمای محیط، وضعیت سیستم‌های گرمایشی و دیگر موارد مرتبط با مصرف گاز را بررسی می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه رعایت نشدن الگوی مصرف گاز از جمله رعایت نکردن دمای استاندارد، استفاده غیرمجاز از وسایل گرمایشی یا خاموش نکردن سیستم‌ها در ساعات غیر اداری، اخطار‌های لازم صادر می‌شود و در صورت تکرار، اقدام‌های قانونی انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه هدف از اجرای این طرح آگاه‌سازی و تشویق اداره‌ها و سازمان‌ها به رعایت الگوی مصرف و کاهش هدررفت انرژی است، افزود: از همه مدیران و مسئولان اداره‌ها درخواست می‌شود با همکاری کامل با تیم‌های بازرسی، در اجرای این طرح مشارکت کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان به برخی از مهم‌ترین اقدام‌هایی که اداره‌ها و سازمان‌ها می‌توانند برای کاهش مصرف گاز انجام دهند، اشاره کرد و افزود: کارشناسان در این طرح رعایت دمای ۱۸درجه سانتیگراد در فضای داخلی و بسته، کنترل روشن کردن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز به کار و خاموش کردن آن یک ساعت قبل از پایان کار، کنترل خاموش بودن وسایل گرمایشی در روز‌های تعطیل و همچنین کنترل گواهینامه‌های معاینه فنی را با هدف افزایش بازدهی وسایل گازسوز بررسی و کنترل می‌کنند.

نبئی گفت: سرویس و تعمیر دوره‌ای تجهیزات گازسوز از طریق متخصصان مجاز، نصب سامانه پایش هوشمند موتورخانه به منظور افزایش ضریب ایمنی و بازدهی وسایل گازسوز، انجام معاینه فنی موتورخانه‌ها و استفاده از دستگاه‌های گازسوز استاندارد با برچسب انرژی بالای B و A از اقدامات لازم‌الاجرا توسط ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در راستای مصرف بهینه گاز است.

نبئی همچنین گفت: شهروندان می‌توانند در صورت بروز هرگونه حادثه با شماره تلفن شبانه‌روزی ۱۹۴ مرکز امداد و حوادث گاز تماس بگیرند.

بر اساس اعلام قرارگاه مرکزی ستاد پایش بهره‌برداری و پایگاه بسیج شهدای گمنام شرکت گاز استان زنجان، در جریان اجرای طرح پایش مصرف گاز در سال گذشته، پس از بررسی و شناسایی موارد تخلف و عدم رعایت ضوابط مصرف، گاز ۷۷۹ مورد از ادارات و اماکن عمومی متخلف قطع شد و همچنین ۴ هزار و ۵۷۵ اداره و مکان عمومی به دلیل رعایت الگوی مصرف و همکاری در مدیریت انرژی، مورد تشویق قرار گرفتند که این آمار بیانگر نقش نظارت مستمر و مشارکت دستگاه‌های اجرایی در اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی است.