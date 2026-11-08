عملکرد استان یزد در مولدسازی دارایی‌ها و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت تولید و اشتغال با حضور معاونان استاندار بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بسته مولدسازی اداره کل ورزش و جوانان و اداره کل آموزش و پرورش استان با حضور معاون عمرانی در نشست ستاد استانی مولدسازی و عملکرد بانک‌های استان در خصوص پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در قالب جز ۲ و ۳ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با حضور معاون اقتصادی استاندار در نشست کارگروه استانی مورد بررسی قرار گرفت.

در نشست مولدسازی، تامین منابع مالی مورد نیاز برای احداث ورزشگاه بزرگ استان، اجرای مجموعه جدید سوارکاری و اجرای طرح های نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پیشبرد طرح‌های مدرسه‌سازی در استان مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین در نشست تسهیلات ارزان قیمت بر جذب حداکثری منابع برای رونق تولید و اشتغال به خصوص در مناطق محروم و روستایی تاکید و اعلام شد در صورت سرمایه گذاری این منابع در مناطق محروم ضمن حمایت ویژه از طرح‌ها سود بانکی آن کاهش خواهد یافت.

در این نشست‌ها اعضا به بیان دیگاه‌ها و نقطه نظرات خود پیرامون اجرای بهتر طرح‌ها پرداختند.