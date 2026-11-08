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هفته دهم فوتبال لیگ برتر انگلیس فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ شنبه پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
لیدزیونایتد ۱ - ۰ تاتنهام
فولام ۱ - ۱ نیوکاسل یونایتد
آرسنال ۱ - ۰ هال سیتی (گل: مارتین اودگارد در دقیقه ۷۲)
ناتینگام فارست ۳ - ۱ منچسترسیتی (گل سیتی: رایان چرکی (شرقی) در دقیقه ۵۲)
برنامه - یکشنبه ۱۷ آبان:
برایتون - برنتفورد
ایپسویچ تاون - بورنموث
کریستال پالاس - لیورپول
ساندرلند - چلسی
منچستریونایتد - آستون ویلا
در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۲۷ امتیاز صدرنشین است و تیمهای منچسترسیتی با ۲۱، برایتون با ۱۹ و چلسی با ۱۶ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم قرار گرفتند.