هفته ۱۰ لیگ برتر انگلیس؛ من سیتی در بحران، آرسنال در صدر

هفته ۱۰ لیگ برتر انگلیس؛ من سیتی در بحران، آرسنال در صدر

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

لیدزیونایتد ۱ - ۰ تاتنهام

فولام ۱ - ۱ نیوکاسل یونایتد

آرسنال ۱ - ۰ هال سیتی (گل: مارتین اودگارد در دقیقه ۷۲)



ناتینگام فارست ۳ - ۱ منچسترسیتی (گل سیتی: رایان چرکی (شرقی) در دقیقه ۵۲)

برنامه - یکشنبه ۱۷ آبان:

برایتون - برنتفورد

ایپسویچ تاون - بورنموث

کریستال پالاس - لیورپول

ساندرلند - چلسی

منچستریونایتد - آستون ویلا



در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۲۷ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های منچسترسیتی با ۲۱، برایتون با ۱۹ و چلسی با ۱۶ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.