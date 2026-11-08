دو هزار نیروی خدمات شهری در تهران برای خطرات احتمالی باران آمادگی کامل دارند. وی گفت:ماشین آلات و تجهیزات کافی در اختیار نیروی خدمات شهری است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56789291"><script type="text/JavaScript" src="/fa/news/play/embed/5960721/56789291?width=600&height=350"></script></div> از استقرار هشدار دهنده ها در کنار مسیل‌های پایتخت خبر داد و گفت:این سازمان آمادگی کامل برای مخاطرات احتمالی باران در تهران دارد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56789320"><script type="text/JavaScript" src="/fa/news/play/embed/5960721/56789320?width=600&height=350"></script></div> علیرضا کاظمی ، معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران نیز از استقرار ۵۰۰ نیروی آتش نشان برای خطرات احتمالی باران در تهران خبر داد. کاظمی گفت:نیرو‌های آتش نشان تا دو روز آینده در آماده باش کامل هستند.همچنین علی شریفی ، معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران شهر تهران

در این جلسه معاون خدمات شهری شهرداری تهران از آماده‌باش کامل نیرو‌های خدمات شهری در مناطق ۲۲گانه و استقرار نیرو‌های عملیاتی در بیش از ۴۳۰ نقطه شهر خبر داد و معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران نیز با تشریح نقاط پرخطر، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای مقابله با آب‌گرفتگی و سیلاب احتمالی تأکید کرد.اکبر میر صانع، معاون اداره کل خدمات شهری شهرداری تهران در حاشیه این جلسه اعلام کرد: