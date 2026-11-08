آمادگی دستگاه ها برای پیشگیری از حوادث احتمالی
در پی تشدید بارش باران در پایتخت، جلسه مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد. در این جلسه تمامی دستگاهها برای پیشگیری از حوادث احتمالی اعلام آمادگی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران ویژه مخاطرات جوی با حضور شهردار تهران، فرماندار، مسئولان مدیریت شهری و نمایندگان دستگاههای خدماترسان در سازمان پیشپیگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد و طی آن آخرین وضعیت بارندگیها، نقاط آسیبپذیر شهر و اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی برای مدیریت پیامدهای احتمالی بارشهای شدید مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه معاون خدمات شهری شهرداری تهران از آمادهباش کامل نیروهای خدمات شهری در مناطق ۲۲گانه و استقرار نیروهای عملیاتی در بیش از ۴۳۰ نقطه شهر خبر داد و معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران نیز با تشریح نقاط پرخطر، بر ضرورت آمادگی دستگاههای خدماترسان برای مقابله با آبگرفتگی و سیلاب احتمالی تأکید کرد.
اکبر میر صانع، معاون اداره کل خدمات شهری شهرداری تهران در حاشیه این جلسه اعلام کرد: دو هزار نیروی خدمات شهری در تهران برای خطرات احتمالی باران آمادگی کامل دارند. وی گفت:ماشین آلات و تجهیزات کافی در اختیار نیروی خدمات شهری است.
علیرضا کاظمی ، معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران نیز از استقرار ۵۰۰ نیروی آتش نشان برای خطرات احتمالی باران در تهران خبر داد. کاظمی گفت:نیروهای آتش نشان تا دو روز آینده در آماده باش کامل هستند.
همچنین علی شریفی ، معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران شهر تهران از استقرار هشدار دهنده ها در کنار مسیلهای پایتخت خبر داد و گفت:این سازمان آمادگی کامل برای مخاطرات احتمالی باران در تهران دارد.