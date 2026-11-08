تیم عملیات کلانتری امین‌آباد در شهرستان ری، موفق شد سارق حرفه‌ای لوازم خودرو را که مسئول صد فقره سرقت در محدوده امین‌آباد و مناطق اطراف بود، در عملیاتی غافلگیرانه در شهرستان قرچک بازداشت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در پی گزارش‌های مکرر شهروندان مبنی بر وقوع چندین فقره سرقت لوازم خودرو در محدوده شهرری و امین آباد دستورات لازم جهت شناسایی و دستگیری مقصران صادر شد.

سردار حسین مافی افزود:با استقرار گشت‌های نامحسوس، فعال‌سازی منابع مخبرین و بررسی دقیق تصاویر دوربین‌های مداربسته، هویت سارق که از افراد دارای سابقه بود شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت. در جریان عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاه متهم در شهرستان قرچک مقدار زیادی تجهیزات صوتی خودرو، انواع جک و چندین عدد زاپاس خودرو که از خودرو‌های شهروندان سرقت شده بود، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری افزود: متهم در بازجویی‌های فنی اعتراف کرد که در چند ماه گذشته، تعداد صد فقره سرقت از خودرو‌های پارک شده را در این منطقه انجام داده است. در حال حاضر پرونده وی جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شده است.