مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: با پیگیری‌های حقوقی این اداره‌کل، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۲۲۰ فقره پرونده قضایی با موضوع آتش‌سوزی مزارع در سطح استان تشکیل و از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی اظهار کرد: آتش‌سوزی مزارع علاوه بر تخریب ساختار خاک و نابودی موجودات زنده و مفید، موجب انتشار آلاینده‌های هوا، افزایش گاز‌های گلخانه‌ای و تهدید سلامت عمومی می‌شود و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و برخورد با تخلفات زیست‌محیطی تصریح کرد: پیگیری قضایی موارد آتش‌سوزی مزارع و معرفی عوامل آن به مراجع ذی‌صلاح از اولویت‌های کاری این اداره‌کل است و با متخلفان، حسب مورد و در چارچوب قوانین و مقررات، برخورد قانونی خواهد شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان با تأکید بر ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی و کشاورزی، از کشاورزان خواست برای مدیریت کاه و کلش مزارع از روش‌های جایگزین و سازگار با محیط زیست، از جمله خرد کردن بقایای گیاهی و تبدیل آن به کمپوست استفاده کنند.

اشرفی همچنین مشارکت مردم در پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی‌ها را ضروری دانست و گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی در مزارع می‌توانند مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۵۴۰ محیط زیست یا شماره ۱۲۵ آتش‌نشانی گزارش دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از خاک، هوای پاک و تنوع زیستی استان نیازمند همکاری کشاورزان، دستگاه‌های اجرایی و مشارکت عمومی است و مقابله با سوزاندن غیرمجاز بقایای کشاورزی با جدیت از سوی این اداره‌کل دنبال می‌شود.