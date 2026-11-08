بازار مصالح ساختمانی امروز یکشنبه (۱۷ آبان ۱۴۰۵) با کاهش قیمت بیشتر محصولات میلگرد و تیرآهن و ثبات نرخ سیمان همراه بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در معاملات امروز، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی با ۹ هزار تومان کاهش، بیشترین افت قیمت را تجربه کرد و به ۱۱۲ هزار و ۳۶۰ تومان رسید.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با ۲ هزار تومان کاهش، ۱۱۱ هزار و ۸۲۰ تومان قیمت خورد و میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش نیز با همین میزان افت، ۱۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان معامله شد.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با ۲ هزار تومان کاهش به ۱۱۵ هزار و ۹۱۰ تومان رسید، همچنین میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق یزد با هزار و ۴۰۰ تومان افت، ۱۱۳ هزار و ۶۴۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

در مقابل، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با ۲ هزار تومان افزایش، ۱۱۳ هزار و ۳۶۰ تومان قیمت خورد.

میلگرد ۱۲ آجدار ذوب‌آهن با نرخ ۱۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب با قیمت ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با نرخ ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان به فروش رسیدند.

تیرآهن؛ کاهش قیمت در اغلب مبادی فروش

در معاملات تیرآهن نیز بیشتر محصولات با کاهش قیمت همراه بودند.

تیرآهن ۱۴ اشتهارد با ۲ هزار تومان افت، ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۴ یزد با ۳ هزار تومان کاهش، ۱۱۸ هزار و ۶۳۶ تومان معامله شدند.

تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان نیز با ۲ هزار تومان افت بها به ۱۳۶ هزار و ۳۶۰ تومان رسید.

تیرآهن ۱۸ نرمال با هزار تومان کاهش، ۱۲۱ هزار و ۷۲۷ تومان و تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با همین میزان افت، ۱۱۷ هزار و ۲۷۲ تومان قیمت‌گذاری شدند.

تیرآهن ۱۴ و ۱۸ فایکو نیز هر کدام با هزار تومان کاهش، به ترتیب ۱۱۷ هزار و ۷۲۷ تومان و ۱۱۸ هزار و ۶۳۶ تومان قیمت خوردند.

در این میان، تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با نرخ ۱۱۷ هزار و ۳۶۳ تومان و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با قیمت ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان در بازار عرضه شدند.

قیمت سیمان پاکتی در محدوده ۲۵۰ تا ۳۱۴ هزار تومان

در بازار سیمان، محصولات پاکتی هرمزگان و اصفهان هر کدام با نرخ ۲۵۰ هزار تومان عرضه شدند.

سیمان آبیک و داراب ۲۵۵ هزار تومان، سیمان ساوه ۲۵۷ هزار تومان، سیمان تهران ۲۶۰ هزار تومان، سیمان مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان مدلل ۲۶۶ هزار تومان قیمت داشتند.

همچنین سیمان پاکتی ارومیه با نرخ ۲۸۰ هزار تومان، سیمان کرمان با قیمت ۲۹۳ هزار تومان و سیمان صوفیان با نرخ ۳۱۴ هزار تومان در بازار عرضه شدند.