به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سید مجتبی حسینی در جلسه بررسی راه‌اندازی شهرک صنایع معدنی استان همدان گفت: با تکمیل مقدمات، واگذاری اراضی این شهرک در ماه‌های آینده آغاز می‌شود.

او با بیان اینکه راه‌اندازی این شهرک می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه را فراهم کند، تصریح کرد: بخشی از مواد معدنی استان همدان تاکنون به‌صورت خام استخراج و به استان‌های دیگر منتقل می‌شد و ارزش افزوده و فرآوری آن در خارج از همدان انجام می‌گرفت؛ اما با ایجاد این شهرک، امکان تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی در داخل استان فراهم می‌شود.

معاون اقتصادی استاندار همدان، ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان معدن، ارتقای جایگاه و درآمد نظام مهندسی معدن و رفع مشکلات و توسعه معادن استان با رویکرد افزایش بهره‌وری را سه مأموریت اصلی این مجموعه دانست.

سید مجتبی حسینی با اشاره به وجود حدود هزار و ۳۰۰ عضو در نظام مهندسی معدن، بر ضرورت استفاده از ظرفیت تخصصی این افراد و فراهم کردن فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص آنان تأکید کرد.

او همچنین مشارکت مردم و تعاونی‌ها در سرمایه‌گذاری‌های معدنی را ضروری دانست و تصریح کرد: با تشکیل تعاونی چندمنظوره و استفاده از روش‌هایی مانند تأمین مالی جمعی، سرمایه‌های خرد برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی تجمیع شود.

معاون اقتصادی استاندار همدان گفت: هدف نباید صرفاً تولید ثروت باشد، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا مردم و مهندسان معدن نیز در منافع و درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی سهیم باشند.

سید مجتبی حسینی ایجاد آزمایشگاه تخصصی و مرکز تحقیقات معدن را از دیگر برنامه‌های ضروری استان برشمرد و گفت: اداره کل صنعت، معدن و تجارت باید اجرای این دو طرح را پیگیری کند و گزارش پیشرفت اقدامات در جلسات آینده ارائه شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی مردم استان از منافع معادن گفت: معادن همدان باید با توان و سرمایه مردم فرآوری شوند و ارزش افزوده حاصل از آنها در کنار تأمین منافع ملی، به رونق اقتصادی و توزیع ثروت در جامعه کمک کند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به اینکه در گذشته بخش عمده‌ای از منافع استخراج معادن نصیب استان‌های دیگر می‌شد، افزود: مواد معدنی از همدان استخراج و به استان‌های دیگر منتقل می‌شد، اما فرآوری و ارزش افزوده آن در همان استان‌ها شکل می‌گرفت و سهم همدان از این چرخه اقتصادی محدود به در اختیار قرار دادن معدن بود.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک ماه گذشته گفت: در همین مدت زمین شهرک مشخص شده، مقدمات ایجاد آزمایشگاه پژوهشی صنایع معدنی که سومین آزمایشگاه از این نوع در کشور خواهد بود، دنبال شده و زمینه احداث نخستین شهرک صنایع معدنی کشور در همدان فراهم شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشارکت سازمان‌های ایمیدرو و هیدرو در این طرح گفت: این دو مجموعه دولتی در مجموع ۴۰ درصد مشارکت خواهند داشت و زمینه حضور هزار و ۳۰۰ مهندس معدن استان همدان در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی نیز فراهم می‌شود.

حمیدرضا حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه هدف این طرح، مشارکت گسترده مردم در منافع اقتصادی معادن است، گفت: مهندسان معدن، جوانان، سرمایه‌گذاران و تعاونی‌ها باید در این مسیر نقش داشته باشند و تعاونی‌ها می‌توانند با سازماندهی مردم، زمینه حضور مؤثر آنان در سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان هم از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی آزمایشگاه معدنی و ایجاد مرکز تحقیقات معدنی غرب کشور در همدان خبر داد.

مسلم مروجی گفت: مجموعه ایمیدرو در سال گذشته بیش از ۲۳۴ میلیارد تومان برای خدمات آزمایشگاهی هزینه کرده است و ایجاد این آزمایشگاه می‌تواند گردش مالی قابل توجهی برای فعالان معدنی استان ایجاد کند.

او ارزش سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای شهرک صنایع معدنی را بیش از ۴۰ همت اعلام کرد و از پیشنهاد تشکیل تعاونی با مشارکت مهندسان معدن خبر داد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان هم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی شهرک گفت: زیرساخت‌های اصلی از جمله آب، برق و گاز فراهم شده و استعلام‌های لازم نیز دریافت شده است.

مصطفی حقیقی افزود: مطالعات طرح در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود نتایج آن ظرف کمتر از یک ماه آینده ارائه شود.

او با بیان اینکه زمین شهرک تغییر کاربری داده و مجوز‌های لازم اخذ شده است، تصریح کرد: از نظر فنی و اجرایی آمادگی راه‌اندازی شهرک وجود دارد و پس از تکمیل قرارداد تأمین برق، امکان بهره‌برداری رسمی فراهم خواهد شد.

ایجاد نخستین شهرک صنایع معدنی کشور در همدان، با هدف جلوگیری از خام‌فروشی، تکمیل زنجیره فرآوری، جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در منافع معادن، گامی مهم در مسیر اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی استان است.