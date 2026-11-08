مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت معرفی توانمندی‌های فناورانه شرق کشور، خواستار نقش‌آفرینی بیشتر رسانه ملی در پیوند دادن دانش‌بنیان‌ها با صنایع بزرگ و جامعه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی در جریان بازدید از پارک علم و فناوری خراسان، بر ضرورت تدوین برنامه‌های رسانه‌ای بر حمایت از زیست‌بوم نوآوری و کاهش فاصله میان نیاز‌های صنعتی و توانمندی‌های بومی تأکید کرد.

حسین زاده مظلومی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این پارک که با ۲۵ سال سابقه، اکنون میزبان بیش از ۷۰۰ واحد فناور است، افزود: هدف از این رویکرد رسانه‌ای، تقویت جریان اقتصاد دانش‌بنیان در سطح استان است.

مدیرکل صداوسیمای خراسان رضوی در ادامه به آمار‌های چشمگیر این پارک اشاره کرد و گفت: از میان ۷۰۰ واحد مستقر، ۲۲۳ شرکت دارای گواهینامه دانش‌بنیان هستند که در مجموع بیش از ۲ هزار محصول فناورانه تولید کرده‌اند.

حسین زاده مظلومی همچنین خاطرنشان کرد: این زیست‌بوم با ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ نیروی متخصص، سالانه بیش از ۶۰ میلیون دلار صادرات محصولات فناورانه را ثبت کرده است که نشان‌دهنده بازدهی بالای سرمایه‌گذاری در بخش دانش‌بنیان استان است.