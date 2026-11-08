به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کامیار چهری معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا با تشریح جزئیات دومین مرحله از طرح سراسری «تشدید مقابله با سرقت و ارتقای امنیت اجتماعی» اظهار داشت: این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی، اقدامات تخصصی و فنی کارآگاهان، از دوم تا هشتم خردادماه سال جاری به مدت یک هفته و به‌صورت همزمان در سراسر کشور به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این عملیات گسترده، ۹۲۶۸ نفر از متهمان و افراد مرتبط با پرونده‌های سرقت دستگیر شدند و کارآگاهان پلیس آگاهی موفق به کشف ۱۵ هزار و ۷۸۵ فقره سرقت شدند.

معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا با اشاره به بخشی از دستاورد‌های این عملیات تصریح کرد: کشف و توقیف یک‌هزار و ۷۰۲ دستگاه وسیله نقلیه مسروقه، کشف ۷۴۸ فقره سرقت از منازل، ۲ هزار و ۴۴۵ فقره سرقت از اماکن و شناسایی ۷۴۲ مورد جیب‌بری و قاپ‌زنی از جمله نتایج به‌دست‌آمده در این مرحله از طرح بوده است.

چهری با اشاره به رشد ۱۵ درصدی کشفیات سرقت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خاطرنشان کرد: یکی از دستاورد‌های قابل توجه این عملیات، عملکرد مثبت تمامی استان‌های کشور در حوزه کشف جرایم سرقت است؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌یک از استان‌ها در این شاخص عملکرد منفی نداشته‌اند.