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درجه سر تیپ دومی به تیمور دولتیاری فرمانده مرزبانی استان گلستان اعطا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران درجه سر تیپ دومی به تیمور دولتیاری فرمانده مرزبانی گلستان را تبریک گفت.
در بخشی از این متن آمده است:
سردار سرتیپ دوم تیمور دولتیاری، با احترام اعطای درجه سر تیپ دومی به جناب عالی که با تصویب فرمانده معظم کل قوا (مد ظله العالی) صورت گرفته و نشان از لیاقت توانایی و تعهد اسلامی شما میباشد را صمیمانه حضورتان تبریک عرض میکنم.
وی افزود: از خداوند منان سعادت سلامت و توفیق خدمت بیش از پیش به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سایه توجهات خاصه حضرت ولی عصر (عجل لله تعالی فرجه اشریف) و تحت رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (مد ظله العالی) مسئلت مینمایم.