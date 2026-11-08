به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران درجه سر تیپ دومی به تیمور دولتیاری فرمانده مرزبانی گلستان را تبریک گفت.

در بخشی از این متن آمده است:

سردار سرتیپ دوم تیمور دولتیاری، با احترام اعطای درجه سر تیپ دومی به جناب عالی که با تصویب فرمانده معظم کل قوا (مد ظله العالی) صورت گرفته و نشان از لیاقت توانایی و تعهد اسلامی شما می‌باشد را صمیمانه حضورتان تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: از خداوند منان سعادت سلامت و توفیق خدمت بیش از پیش به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سایه توجهات خاصه حضرت ولی عصر (عجل لله تعالی فرجه اشریف) و تحت رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) مسئلت می‌نمایم.