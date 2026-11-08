تنیس‌بازان استان قم در رقابت‌های کشوری رده‌های سنی که در شهر شیراز برگزار شد، موفق به کسب دو عنوان سوم مشترک شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تنیس‌بازان استان قم در رقابت‌های رده‌های سنی کشور که به میزبانی شهر شیراز برگزار شد، موفق به کسب دو عنوان سوم مشترک شدند.

در این مسابقات، محمدرضا شیعه‌مرتضی در رده سنی زیر ۱۰ سال با عملکردی شایسته موفق به کسب مقام سوم مشترک شد.

همچنین محمدحسین‌زاده در بخش دونفره (دوبل) رده سنی زیر ۱۸ سال، با ارائه عملکردی قابل‌توجه، عنوان سوم مشترک این رقابت‌ها را به دست آورد.