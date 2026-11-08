در جلسه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با شورای معاونین وزارتخانه، چگونگی برگزاری اجلاس علمی «میراث امام مجاهد شهید؛ مرجعیت علمی و آینده ایران» بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به دستور دکتر سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، برگزاری اجلاس علمی «میراث امام مجاهد شهید؛ مرجعیت علمی و آینده ایران» در شورای معاونان وزارت علوم بررسی شد.

این اجلاس با هدف بازخوانی و تبیین اندیشه‌های رهبر شهید در حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری و در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، بر تداوم مسیر رهبر شهید در تحقق مرجعیت و ارتقای اثرگذاری علمی ایران برگزار خواهد شد. جزئیات این اجلاس به‌زودی اعلام می‌شود.