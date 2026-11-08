کشف ساعت و عطر‌های قاچاق به ارزش ۸۸ میلیارد تومان

کشف ساعت و عطر‌های قاچاق به ارزش ۸۸ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، از نگهداری و فروش کالا‌های لوکس خارجی فاقد اسناد قانونی در دفتری واقع در یکی از پاساژ‌های محدوده الهیه مطلع شدند.

به گفته وی، مأموران پس از شناسایی محل، در عملیاتی کالا‌های مورد نظر را کشف کردند. بررسی‌ها نشان داد اقلام مکشوفه فاقد مدارک قانونی لازم برای ورود به کشور بوده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ افزود: کالا‌های کشف‌شده شامل تعدادی ساعت لوکس و عطر خارجی بود که پس از بررسی، ارزش آنها از سوی کارشناسان بیش از ۸۸ میلیارد تومان برآورد شد.

افشاری خاطرنشان کرد: در این پرونده یک متهم معرفی و پرونده قضایی برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مرتبط با قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره‌های اعلام‌شده پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.