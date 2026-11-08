مجموعه تلویزیونی «نسخه آزمایشی»، مستند «در یال‌هاشان گره می‌خورد آرزوهایم»، یکی از قسمت‌های مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» و فیلم سینمایی «طلا»، از شبکه‌های سه، دو و نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه ۹۰ قسمتی «نسخه آزمایشی» به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی و نویسندگی نسیم عرب‌امیری، پیمان جزینی و مصطفی زندی، از شبکه سه پخش می شود.

این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی سید مسعود اطیابی، در گونه کمدی اجتماعی، داستان خانواده‌ای را روایت می‌کند که با نقل مکان به خانه‌ای جدید، با همسایه‌هایی متفاوت و ماجرا‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند.

«نسخه آزمایشی»، با محوریت روابط اجتماعی و تعاملات همسایگی، ماجرا‌های یک خانواده را پس از ورود به محیطی تازه به تصویر می‌کشد.

هومن برق‌نورد، محمد نادری، رویا میرعلمی، محمدرضا هدایتی، نگار فروزنده، مونا فرجاد، زهرا سزاوار، سامان توحیدی، فرید اخباری، رابعه اسکویی، پوریا خوشبین، محمد بی‌ریا و شمیلا شعبانی از بازیگران این مجموعه هستند.

«نسخه آزمایشی» روز‌های زوج ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه سه پخش و روز بعد ساعت‌های ۰۰:۳۰، ۱۰ و ۱۴، بازپخش می شود.

بیست‌وچهارمین قسمت فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» به جهان هنری استاد بهزاد اژدری می‌پردازد، هنرمندی که در پیوند با جهان باستان و اسطوره‌ها، سرامیک را به زبان شخصی خود در آفرینش اسب‌ها بدل کرده است.

بهزاد اژدری، هنرمند فعال در حوزه سرامیک، جهان باستان را جهانی جذاب و پررمز و راز می‌داند که عظمت و سحرآمیزی‌اش هرگز در نگاه او رنگ نمی‌بازد. به باور او، سرامیک پیوندی دیرین و پابرجا با این جهان دارد و به همین دلیل، شکوه زیبایی‌شناسانه و جلوه‌های رازآلودش با گذر زمان از میان نمی‌رود.

اژدری کار با خاک و آب را به قدمت تلاش بشر برای ساختن اسطوره‌ها و باورهایش می‌داند و دنیای خود را نیز با این جادو و متعلقات سحرآمیزش پیوندی ناگسستنی می‌بیند. میل به شناخت و کشف دنیای اسطوره‌ها و درک زیبایی‌شناسی آنها، جهانی را پیش روی او گشوده که بدون اتصال به آن، دستیابی به نگاه و طراحی خاص او در آفرینش اسب‌هایش ممکن نبود. او راز این‌گونه آفرینش را در گرو همین رابطه وثیق و راستین می‌داند.

مستند «در یال‌هاشان گره می‌خورد آرزوهایم» به تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار و نویسندگی و کارگردانی شبنم قلی‌خانی، بازیگر شناخته‌شده سینما و تلویزیون، امشب ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو پخش و دوشنبه ۱۸ آبان‌ ساعت ۱۴، تکرار می شود.

فیلم سینمایی «طلا» محصول هند در سال ۲۰۱۸ به کارگردانی ریما کاگتی و تهیه کنندگی ریتیش سیدوانی و فرهان اختر، امشب از شبکه نمایش پخش می‌شود.

ماجرا‌های فیلم در سال ۱۹۴۸ می‌گذرد و داستان کسب اولین مدال هندوستان در المپیک پس از استقلال از انگلیس را روایت می‌کند…

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان آکشی کومار، مونی روی، کونال کاپور، آمیت ساد، سانی کاشال و نیکیتا دوتا را نام برد.

فیلم سینمایی «طلا» ساعت ۲۳ پخش می شود.