به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، هانیه رستمیان با کسب سهمیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس در ماده تپانچه ۱۰ متر بانوان مسابقات قهرمانی جهان در دوحه قطر، نخستین سهمیه کاروان ورزشی ایران در این رویداد و اولین سهمیه المپیکی تیراندازی کشور را به نام خود ثبت کرد.

رستمیان در این رقابت‌ها با ایستادن در جایگاه چهارم، سهمیه المپیک ۲۰۲۸ را به دست آورد؛ بر اساس قوانین این مسابقات، با قرار گرفتن دو ورزشکار چینی در میان سه نفر نخست، سهمیه به نفر چهارم تعلق گرفت و نماینده شایسته تیراندازی ایران توانست جواز حضور در لسآنجلس را قطعی کند.

این سهمیه، نخستین سهمیه کاروان ورزشی ایران برای المپیک ۲۰۲۸ و همچنین اولین سهمیه المپیکی رشته تیراندازی کشورمان در این دوره است و در شرایطی ثبت شد که تیراندازی ایران در سال‌های اخیر بر حضور پایدار در میادین جهانی و کسب سهمیه‌های زودهنگام متمرکز بوده است.