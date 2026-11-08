رقابت‌های لیگ استانی بسکتبال با ویلچر سه‌نفره استان قم با قهرمانی تیم شهید سرلشکر موسوی و مشخص شدن رتبه‌های برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رقابت‌های لیگ استانی بسکتبال با ویلچر سه‌نفره استان قم با قهرمانی تیم شهید سرلشکر موسوی و معرفی تیم‌های برتر این دوره به پایان رسید.

در پایان این رقابت‌ها، تیم شهید سرلشکر موسوی با کسب عنوان قهرمانی بر سکوی نخست ایستاد، تیم شهید ایزدی عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد و تیم شهید محمدیان قمی نیز با قرار گرفتن در جایگاه سوم، عنوان سومی مسابقات را کسب کرد. همچنین تیم شهید لاریجانی در رتبه چهارم این دوره از رقابت‌ها قرار گرفت.

این مسابقات با حضور هفت تیم شامل سه تیم از جامعه جانبازان، سه تیم از جامعه توان‌یابان و یک تیم از باشگاه فرهنگی ورزشی استان قم، با مشارکت هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان استان قم و مجتمع توانبخشی و فرهنگی ورزشی ایثار قم برگزار شد.

رقابت‌ها به‌صورت متمرکز و در قالب مرحله گروهی پیگیری شد و هر تیم ۶ دیدار مقابل تیم‌های رقیب انجام داد. در پایان مرحله گروهی، چهار تیم راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی و نهایی مشخص شدند که از میان آنها دو تیم از گروه جانبازان و دو تیم از گروه توان‌یابان حضور داشتند.