فعالان ضدجنگ و شماری از ایرانیان مقیم انگلیس برغم جلوگیری از برگزاری تظاهرات برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس، خود را به سفارت آمریکا در لندن رساندند تا خشم و اعتراض خود را با سیاست‌های تجاوزکارانه و جنگ‌افروزانه واشنگتن و حامیانش علیه ایران ابراز دارند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ محوطه مقابل سفارت آمریکا در لندن بار دیگر به صحنه اعتراضات مردمی علیه تهدید‌های و تجاوزگری‌های نظامی واشنگتن و هرگونه همدستی با آن مبدل شد.

یک شهروند ایرانی مقیم انگلیس می‌گوید: برای پشتیبانی از کشورم ایران به این تظاهرات آمده‌ام و خواسته ما این است که آمریکای جنایتکار دست از سر ایران بردارد.

او با بیان اینکه آمریکا تاکنون باخته و از این پس نیز خواهد باخت می‌افزاید: هنگامی‌که از اخبار حضور مردم را در میادین می‌بینم که میدان را خالی نکرده‌اند به وجد می‌آیم و با خود می‌گویم‌ ای کاش در جمع آنان بودم.

این شهروند ایرانی مقیم انگلیس می‌گوید: به همه ایرانیانی که در دفاع از میهن میدان‌ها را خالی نکرده‌اند افتخار می‌کنم و دست و پایشان را می‌بوسم.

حاضران در این تظاهرات همراه با شماری از ایرانیان مقیم انگلیس با بر افراشتن پرچم جمهوی اسلامی ایران و در دست داشتن تمثال امام شهید و رهبر معظم انقلاب با آرمان‌های والای شهیدان و با ملت بزرگ ایران اعلام همبستگی کردند.

یک شهروند انگلیسی حاضر در این تظاهرات می‌گوید: آمدیم به اینجا تا در برابر تهدید‌های آمریکا از ایران حمایت کنیم. ما ممنونم از ملت ایران که برای دفاع از انسانیت ایستاده‌اند. ممنونیم از ملت ایران به خاطر از بین بردنِ ماسک از صورت مقامات و سازمان‌های غربیِ مدعی دفاع از حقوق بشر، ما به ملت شجاع و قوی ایران افتخار می‌کنیم.

این چندمین بار در ماه‌های اخیر است که خیابان‌های اطراف سفارت آمریکا در لندن به کانون خشم و اعتراض مردمی علیه جنیات رژیم‌های آمریکا و اسرائیل مبدل می‌شود.

یک شهروند ایرانی مقیم انگلیس با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران باعث شد نظامیان آمریکایی ناچار به ترک منطقه شوند می‌گوید: مبارزه و ایستادگی ملت ایران همراه با مردم لبنان و فلسطین و دیگر کشور‌های محور مقاومت دنیا را تکان داد.

او می‌افزاید: پیام‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که همه طرفدار ایرانند.

از آغاز تجاوز نظامی رژیم‌های آمریکا و اسرائیل به ایران، ده‌ها تظاهرات ضد سیاست‌های جنگ افروزانه کاخ سفید در سراسر اروپا به ویژه انگلیس برگزار شده است و عرصه را برای همراهی حکومت‌های اروپایی با آمریکا تنگ کرده است.