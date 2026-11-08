به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛موسوی مشکینی،با اشاره به پایان عملیات سرشماری آهوان مناطق حفاظت‌شده استان گفت: در این سرشماری که طی روز‌های چهار شنبه و پنجشنبه ۱۳ و ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۵، انجام شد، حدود ۳۵ نفر از محیط‌بانان و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان حضور داشتند.

وی با بیان اینکه براساس نتایج سرشماری صورت گرفته، جمعیت آهوان مناطق حفاظت شده سرخ آباد و فیله خاصه استان زنجان در سال پیش رو در مجموع ۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است، افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۲۰۶ رأس آهو در این مناطق سرشماری شده بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست زنجان با تجلیل از تلاش‌های شبانه روزی محیط‌بانان استان، گفت: با مدیریت هوشمندانه و نظارت‌های شبانه روزی مامورین یگان حفاظت این اداره، جمعیت این گونه از ۸۴۶ رأس در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۶۷ رأس در سال ۱۴۰۵ رسیده است.

موسوی با بیان هشدار نسبت به تشدید چالش‌های زیستگاهی در مناطق حفاظت‌شده «سرخ‌آباد» و «فیله‌خاصه»، افزود: بحران‌های مختلف، از جمله تغییرات اقلیمی و بحران آب، با توسعه‌های صنعتی و کشاورزی کنترل‌نشده، پایداری زیستگاه‌ها را با تهدید جدی مواجه کرده است. علاوه بر این، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی، فشار ناشی از افزایش جمعیت و حضور بی‌رویه دام‌های اهلی در کنار پدیده شکار غیرمجاز، زنجیره‌ای از تهدیدات را در برابر حیات وحش منطقه ایجاد کرده است که نیازمند تدابیر مقتدرانه و اقدامات حفاظتی همه جانبه است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با تأکید بر اهمیت مدیریت داده‌محور در حفاظت از تنوع زیستی، گفت: طی ماه‌های آینده، عملیات سرشماری در نقاط شاخص از جمله پناهگاه حیات وحش انگوران، منطقه حفاظت‌شده انگوران و مناطق شکار ممنوعه خرمنه سر طارم، خراسانلو ابهر اجرا خواهد شد. همچنین سرشماری اختصاصی پرندگان در ۸ سایت کلیدی استان نیز هم‌زمان انجام می‌شود تا وضعیت دقیق زیستگاه‌ها و تنوع زیستی منطقه مورد ارزیابی قرار گیرد.