به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهر، با ۹۴ میلیون و ۴۱۷ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های پرورش مرغ نیمچه‌گوشتی در گیلان، حدود ۱۶۵ هزار و ۷۵۹ تن گوشت مرغ در استان تولید و روانه بازار مصرف شد.

وی از بیش از ۱۳ میلیون و ۳۹۵ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های نیمچه‌گوشتی گیلان مهر امسال خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود با این میزان جوجه ریزی، حدود ۲۳ هزار و ۵۱۷ تن گوشت مرغ در استان تولید شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان محمدی با اشاره به نقش موثر شرکت‌های زنجیره تولید و تامین مرغ با نظارت معاونت بهبود تولیدات دامی این سازمان در جوجه ریزی، گفت: تاکنون حدود ۷۸ درصد از مجموع جوجه ریزی برنامه ریزی شده در واحد‌های پرورش مرغ استان انجام شده است که این امر، عملکرد مطلوب شرکت‌های زنجیره تولید گوشت مرغ در استان را نشان می‌شد.