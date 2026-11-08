کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای دو روز آینده تشدید فعالیت سامانه بارشی بخصوص در ارتفاعات و نواحی شمالی ، شرقی و شمال‌شرقی را پیش‌بینی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، بارش‌ها در مناطق سردسیر و کوهستانی به شکل برف خواهد بود و احتمال کولاک برف در نواحی کوهستانی و شمالی استان سمنان وجود دارد.

در این مدت در بیشتر نقاط استان و به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب وزش باد شدید و احتمال جاری شدن سیلاب هم پیش بینی شده است.

همچنین از امشب تا روز چهارشنبه، دمای هوا بین ۵ تا ۸ درجه سردتر می‌شود.